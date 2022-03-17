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東京で８４６１人感染　新型コロナ

東京都は１７日、新型コロナウイルスの新規感染者が新たに８４６１人人確認されたと発表した。先週木曜日の１０日から１６１９人減少した。重症者は５３人、死者は２２人と発表された。

東京都新宿区の東京都庁第一本庁舎（佐藤徳昭撮影）
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