シチズン アテッサ 「スター・ウォーズ」限定モデルが登場

シチズンは『シチズン アテッサ』から、エコ・ドライブGPS衛星電波時計の最上位ムーブメントF950を搭載した、スター・ウォーズ限定2モデルを『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』の映画公開(12月20日)に先立ち、12月5日から発売します。

発売するのはスター・ウォーズの世界観を表現したモデルと、人気キャラクターであるダース・ベイダーをモチーフにした2モデル。

「スター・ウォーズモデル」(27万5,000円、限定1,200本)はチタニウムの色調を生かしたシルバー色が特長のデュラテクトチタンカーバイトを使用したケースとバンド、ライトセイバーの代表的な色であるブルーに、宇宙空間を想起させるラメを施した文字板、反乱軍のマークが入ったりゅうず、スター・ウォーズのロゴと「May the Force be with you(フォースと共にあらんことを)」の名セリフをプリントした裏ぶたを合わせました。

「ダース・ベイダーモデル」(29万7,000円、限定1500本)は漆黒のブラックチタンTM(チタニウム+デュラテクトDLC)をケースとバンド、りゅうず、ボタンの細部にも使用しています。デス・スターの設計図を配し、ダース・ベイダーが使うライトセイバーのレッドを差し色にした文字板、帝国軍のマークが入ったりゅうず、ダース・ベイダーのイラストと劇中のセリフ「If you only knew the power of the dark side(暗黒面のパワーは素晴らしいぞ)」をプリントした裏ぶたを合わせました。

どちらのモデルもスター・ウォーズを連想させるディテールがさりげなくデザインされており、デイリーユースのウオッチとして様々なスタイルにフィットします。

また、太陽の光や室内の光を電気に換えて時計を動かす「エコ・ドライブ」や、GPS衛星から正確な時刻を世界最速レベルで受信する「サテライト ウエーブGPS」、同時に2つの時間を確認できるデュアルタイム表示など最上位ムーブメントとしての充実した機能を持ち、2種類とも金属アレルギーを起こしにくい耐メタルアレルギー仕様でスター・ウォーズファンはもちろん、高性能な腕時計をお探しの方にもおすすめできる特別な1本です。

