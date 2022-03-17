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福島・相馬で停電の被害

宮城県と福島県で最大震度６強地震が観測された１６日深夜の地震で、福島県相馬市役所によると、市内で停電が発生しているという。

地震で家具が倒れた共同通信郡山駐在＝１６日午後１１時４１分、福島県郡山市
地震で家具が倒れた共同通信郡山駐在＝１６日午後１１時４１分、福島県郡山市

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