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国会演説は２３日午後６時から ウクライナ大統領
2022.3/18 21:35
反応
与野党は１８日、ロシアの侵攻を受けているウクライナが要請しているゼレンスキー大統領の国会演説について、２３日午後６時から実施する方針を固めた。与野党は連休明けに演説を行う方向で調整を進めていた。
ウクライナのゼレンスキー大統領（大統領府提供、ＡＰ＝共同）
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ウクライナ侵攻
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