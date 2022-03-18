  • 日経平均26827.43174.54
  • ドル円119.06119.09
  1. トップ
  2. 経済・政治・社会
  3. 海外

国会演説は２３日午後６時から　ウクライナ大統領

与野党は１８日、ロシアの侵攻を受けているウクライナが要請しているゼレンスキー大統領の国会演説について、２３日午後６時から実施する方針を固めた。与野党は連休明けに演説を行う方向で調整を進めていた。

ウクライナのゼレンスキー大統領（大統領府提供、ＡＰ＝共同）
ウクライナのゼレンスキー大統領（大統領府提供、ＡＰ＝共同）
ウクライナ侵攻

Recommend

Biz Plus

新着記事をもっとみる

Recommend

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）
ランキング一覧

連載・コラムをもっとみる

特集をもっとみる