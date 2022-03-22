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東証、続伸して始まる　上げ幅一時３００円超

連休明け２２日の東京株式市場で日経平均株価は続伸して始まった。始値は、前週末終値比２６３円８９銭高の２万７０９１円３２銭。上げ幅は一時３００円を超えた。

東京証券取引所＝東京都中央区
東京証券取引所＝東京都中央区

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