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株価・外為
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東証、続伸して始まる 上げ幅一時３００円超
2022.3/22 09:40
反応
連休明け２２日の東京株式市場で日経平均株価は続伸して始まった。始値は、前週末終値比２６３円８９銭高の２万７０９１円３２銭。上げ幅は一時３００円を超えた。
東京証券取引所＝東京都中央区
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