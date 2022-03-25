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Ｇ７出席の首相が羽田空港に帰国

岸田文雄首相は２５日午後、ベルギー・ブリュッセルで行われた先進７カ国（Ｇ７）首脳会議の出席など一連の日程を終え、政府専用機で羽田空港に帰国した。

Ｇ７首脳会議の記念撮影に臨む岸田首相（左端）ら＝２４日、ブリュッセル（ＡＰ）
Ｇ７首脳会議の記念撮影に臨む岸田首相（左端）ら＝２４日、ブリュッセル（ＡＰ）

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