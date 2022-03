ウクライナ危機と地球温暖化 　エネルギーセキュリティーと脱炭素の両立を

電気事業連合会 池辺和弘会長 × 国際エネルギー機関(IEA)ファティ・ビロル事務局長

地球温暖化防止のため、世界各国が温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする「カーボンニュートラル」の実現へと動きだしている。一方で、ロシアによるウクライナ侵攻を受け、化石燃料価格が急騰しエネルギー危機が顕在化。エネルギーの脱炭素化とエネルギーセキュリティー確保の両立が急務となっている。世界的なエネルギー供給不安への対応などを担う国際エネルギー機関(IEA)のファティ・ビロル事務局長と、日本の電気事業連合会の池辺和弘会長が対談し、カーボンニュートラルの実現に向け、世界と日本が進むべき道筋を探った。

エネルギーセキュリティーは国家的な安全保障に直結

――ロシアのウクライナ侵攻を受け、化石燃料価格が急騰し、供給不安が高まっています

ビロル氏 現在はエネルギーセキュリティーの上で極めて重大な局面にあり、世界経済にとって大きなリスクとなっています。IEAは加盟国への影響を最小限に抑えるために24時間体制で対応にあたっています。先日は加盟国による石油備蓄の協調放出の決定、EU各国のロシア産天然ガスへの依存度を下げるための提言、石油需要の節減に向けた提案などを行ったところです。今回の事態は、化石エネルギー市場の変動に耐えられるように、再生可能エネルギー(再エネ)や原子力の活用と、更なる省エネルギーのための技術開発への積極投資が重要であることを示していると思います。

池辺氏 IEAには、世界のエネルギー供給の安定化に向けてご尽力いただいていることに、感謝申し上げます。日本国内においても化石燃料価格高騰の影響は大きく、また、安定的な資源確保の観点でも、今回の事態はエネルギーの安全保障に直結する極めて重要な問題であると考えています。2015年のパリ協定以降、地球温暖化に対する世界的な関心が高まる中、エネルギーの環境性を重視した議論が行われてきました。地球温暖化防止の観点はこれからも最重要テーマであることに変わりはありませんが、加えて、経済性やエネルギーセキュリティーについても、国家的な安全保障に関わるものとして同時に達成することの重要性を改めて強く認識しました。

再生可能エネルギーの拡大にイノベーションが不可欠

――気候変動問題への対応も急務です。日本政府は、2030年に温室効果ガスの13年度比46%削減、50年にカーボンニュートラルという目標を公表しています

池辺氏 日本で排出される二酸化炭素(CO2)排出量の約4割は電気をつくる過程で発生しています。日本で使う電気の約7割を火力発電で賄っているためです。この現状を踏まえ、私たち電気事業者は50年のカーボンニュートラル実現に向け、「発電の低・脱炭素化」に取り組んでいます。具体的には、発電時にCO2を出さない太陽光や風力、水力などの再エネの最大限の導入、原子力発電の活用です。そして火力発電では、発電効率を高めて排出量を減らす技術や、排出したCO2を回収・貯留する技術の開発を推進しています。

ビロル氏 IEAは昨年、世界が50年にカーボンニュートラルを実現するための詳細な道のりを分析した「The IEA Roadmap to Net Zero by 2050(ネットゼロ・ロードマップ)」 を公表しましたが、カーボンニュートラルに向けて具体的にどのような道をたどるかは各国政府がその国の状況を踏まえて決定することです。日本については、人口密度が高く、また山岳地が多く険しい地形のため、他の国に比べて豊富な再エネ資源を持つわけではないという、特有の事情は認識しています。こうした中で、日本はイノベーションと投資を通じて、独自の道を歩んでいく必要があると思います。

池辺氏 再エネをより一層活用するためには、天候によって変動する再エネの発電出力をカバーする調整力の確保や大規模蓄電技術の実用化など、乗り越えるべき課題が多くあり、イノベーションが不可欠です。

例えば、九州電力が福岡県豊前市に持つ世界最大級の大容量蓄電池は、一般家庭約3万戸が1日に使用する電力量に相当する30万㌔㍗時の電気を貯められますが、現在の技術ではこの規模の導入に約200億円がかかります。再エネの最大限の導入には、より安価で大量に電気を貯められる蓄電池などの、革新的な技術の開発が必要です。

カーボンニュートラル実現へ 原子力の果たす役割 日本のイノベーションに期待 カギとなるのは電化と原子力の積極活用

――カーボンニュートラルの実現に向けては課題も多いです。どのように実現していくべきでしょうか

ビロル氏 原子力が果たす役割も重要です。現在、先進各国においては原子力が最大の低炭素電源であり、これからも原子力を活用する国においては、引き続き気候変動対策の中で不可欠な役割を果たしていくべきでしょう。また長期的には、より幅広い新技術が必要です。イノベーションは日本のDNAであり、水素やアンモニア発電、浮体式洋上風力発電、先進的な原子力発電の技術は、有望かつ重要な分野だと思います。

池辺氏 再エネの中では、洋上風力は有望な分野だと感じています。太陽光発電は日中しか電気を作れず、蓄電技術の一層の進歩が不可欠ですが、大容量を賄うための本格的な実用化の見通しはたっていません。陸上は風力発電の適地が少なくなってきていることも踏まえると、海底が急傾斜している日本の海に適した浮体式洋上風力発電の開発に取り組んでいく必要があると思います。

また、家庭やオフィス、工場、運輸関係など日本のCO2排出量の約6割を占める、エネルギーを利用する側の排出量削減対策も重要です。そのカギとなるのが「電化」です。発電部門の脱炭素化とともに、需要側のエネルギー源を可能な限り電気に置き換えていくことで、日本全体のCO2排出を減らしていくことが可能です。私たち電気事業者の努力はもちろん、国民の皆さまのライフスタイルや社会のあり方を脱炭素に切り替える「全員参加のカーボンニュートラル」を提案したいと思います。

原子力発電所の長期運転、新増設・リプレースも必要

――日本においては、どのように原子力を活用していくべきでしょうか

池辺氏 発電時にCO2を排出しない原子力発電はカーボンニュートラルの実現に不可欠だと考えています。加えて、ベースロード電源として供給力確保やエネルギーセキュリティー、電気料金の上昇抑制といった観点からも重要です。一方で、11年前の福島第一原子力発電所の事故によって、いまなお多くの皆さまに多大なご迷惑とご心配、ご負担をお掛けしており、原子力事業への信頼回復はまだ途上です。安全性向上を絶えず追求していくとともに、安全な運転実績を積み重ね、信頼回復に努めることが重要だと考えています。

ビロル氏 私は福島第一原子力発電所事故の現場を訪問したこともあります。この11年間で、廃炉作業も一定の進捗がありました。より厳しい安全基準の導入や新しい規制当局の設置も安全性向上に貢献しています。安全審査に合格した既存炉の再稼働は、CO2排出量を削減し、電力の安定供給を強化することができる費用対効果の優れた選択肢です。IEAのネットゼロ・ロードマップでは、日本で原子力発電が着実に増加することを想定しています。

池辺氏 まずはすでに再稼働した10基について、安全かつ安定的に運転を継続していきます。そして、まだ稼働していないプラントについても、事業者間の知見の共有や連携を強化し、安全性を高めて、皆さまの信頼をいただきながら、再稼働に向けて全力で取り組んでいるところです。加えて、稼働率を向上させるため、長期サイクル運転や定期検査の効率化といった取り組みも進める必要があると思っています。

ビロル氏 IEAは、今年、カーボンニュートラルに向けた原子力の活用についてまとめたリポートを発表する予定です。その中で、既存炉の長期運転の重要性や、SMR(小型モジュール炉)などの革新的技術のポテンシャルについても取り扱うこととしています。日本において継続して原子力を活用していくためには、運転期間延長と新増設は重要な選択肢だと思います。

池辺氏 おっしゃる通り、持続的な原子力の活用には長期運転を行う必要があります。現在、長期運転を見据えた取り組みとして、機器の経年劣化について評価を行うとともに、安全機能の信頼性の維持、向上に向け、新しい技術を取り入れながら大型機器の取り換えなどを進めています。また、カーボンニュートラルに向けた取り組みは50年がゴールではなく、それ以降も持続していかなければなりません。そのためには技術力や人材の確保をはじめ、原子力関連製品を扱うサプライチェーンなどの産業基盤の維持という観点からも、将来的に「新増設」や「リプレース」が必要だと考えます。

欧米では、長らく原子力の新設が進んでいない実態から、サプライチェーンの弱体化が課題となっています。日本もそうした状況に危機感を持つ必要があると思っています。

クリーンエネルギー技術で世界をリード 日本の貢献に期待

――世界的なカーボンニュートラルの実現に向け、日本が果たすべき役割、日本への期待についてお聞かせください

ビロル氏 2050年カーボンニュートラルの実現は、国際的な連携無くしては困難で、各国が効果的かつ互恵的な方法で協力していく必要があります。IEAは世界全体がカーボンニュートラルに進む歴史的な変革の中で、各国政府やステークホルダーを支援し、世界的なクリーンエネルギーへの転換をリードしていくつもりです。日本においては、太陽光発電、スマートグリッドなど多くのエネルギー技術の研究開発をリードしてきた実績もあり、今後も幅広い分野で世界をけん引していくことを期待しています。

また、IEAでは東南アジア地域のエネルギー需給の見通しを分析した最新版のリポートをまもなく発表する予定です。これらの国々を含むアジアの各途上国でのクリーンエネルギーへの転換に向けた取り組みは、気候変動問題の将来に、極めて大きな影響を及ぼすと考えています。高効率エアコンやアンモニア混焼火力発電などの日本の技術は、こうしたアジア諸国のクリーンエネルギー転換に大きく貢献できるでしょう。

池辺氏 日本として世界の期待に応えるためにはまず、日本が国際社会に約束した温室効果ガスの削減目標の達成に、しっかり取り組んでいくことが重要です。あわせて、エネルギー資源に乏しいという国情を踏まえ、「S+3E(安全を前提としたエネルギーセキュリティー、経済性、環境性の同時達成)」の観点から、時間軸を意識した現実的な道を歩む必要もあると考えています。また、ビロル事務局長にエールをいただいたところですが、水素やアンモニア、CCUSなど、世界をリードする日本のクリーンエネルギー関連技術は、他国のCO2排出削減にも供給側、需要側の両面から寄与できると考えています。電気事業者としてこれまで培った知恵やノウハウを結集し、地球規模でのCO2排出削減に貢献してまいります。