スマホのフィットネスゲームで認知的柔軟性向上の可能性　京都先端科学大などが論文

全身の動きとゲーム操作を連動させたスマートフォンのパズルゲームが心理面にポジティブな影響を与え、認知的柔軟性など脳の働きを向上させる可能性があることが、京都先端科学大学健康医療学部健康スポーツ学科の満石寿准教授らの研究で明らかになった。研究論文はデジタル領域の学術論文を掲載する電子ジャーナル「Journal of Digital Life」(ジャーナル・オブ・デジタル・ライフ)で公開している。

「コーディネーション運動」と酷似

ゲーム大手の任天堂が健康分野に力を入れていることはよく知られている。1980年代にファミリーコンピュータ(ファミコン)が世界的ヒット商品になってから、体を動かさないテレビゲームは不健康だと根強く指摘されてきた反動ともとれるが、「Wii Fit」(Wii、2007年)や「リングフィット アドベンチャー」(Nintendo Switch、2019年)などの体を動かして遊ぶゲームソフトを開発することでゲームと運動の融合に努めてきた。

この種のゲームソフトの普及と並行して、プレーヤーの動きがゲームの画面に反映される「インタラクティブ・フィットネスビデオゲーム」が身体能力に良い影響を与えるとした研究が進められている。

満石准教授とスマートフォンアプリの開発を手掛ける「FunLife」(東京)の黄木桐吾代表取締役COO(最高執行責任者)は、落ちてくるブロックを隙間なく横に並べて消すパズルゲームの定番「テトリス」、ラジオ体操、全身を使うFunLifeのスマホゲーム「FITRIS(フィットリス)」をそれぞれ約4分間、異なる日に行うことで実験を進めた。

研究論文「The effects of interactive fitness video games on stress and cognitive function(インタラクティブ・フィットネスビデオゲームがストレスと認知機能に与える影響)」によると、実験の参加者は19~24歳の健康な男女18人。

テトリスでは、椅子に座ったまま指だけでスマホを操作することでゲーム画面のブロックを動かした。ラジオ体操は、動画投稿サイトYouTubeで配信されているNHKのラジオ体操第一(3分16秒)を視聴しながら実施した。

FITRISはテトリスに似たパズルゲームだが、パンチをするように腕を前方に突き出したり、スクワットしたりする動作をスマホのカメラで読み取らせてゲーム画面のブロックを操作するゲームであるため、参加者たちは全身を使った。

これらが与える影響を調べるために、運動とゲームの前後には唾液を採取。緑色で表示された「あか」という文字を見せて何色で書かれているかを答えさせるといったストループ課題や、文字と数字を認識するナンバー・レター課題、複数のブロックが光った順番を記憶するブロック再生課題などのテストを実施。精神的ストレスに反応して分泌が増加する、唾液中のコルチゾールの増減について調べたところ、テトリス、ラジオ体操、FITRISをした後は、いずれの場合もコルチゾールが減少していることが分かった。

さらに各テストの結果から、ラジオ体操とFITRISが実行機能(抑制制御と認知柔軟性)にポジティブな効果があることが示され、特にFITRISは認知的柔軟性を高める効果があることが示されたという。

論文は、ブロックの位置を考える思考・判断要素と体力要素を併せ持つFITRISのようなゲームは、自分の体を思い通りに動かすトレーニング「コーディネーション運動」に非常に近いと指摘。「身体と一体となりながら思考・判断を行うインタラクティブ・フィットネスビデオゲームの実施は、心理面にポジティブな影響を与え、心身健康の保持・増進に寄与する可能性がある」と結論づけた。

その一方で、ゲームと運動を行った時間が4分間と短かったことや、参加者が少人数で若者世代のみだったことが今回の研究の「限界」についても言及。得られた結果をより明らかにするためには今後の研究が必要であり、実験規模の拡大が有益だとしている。

◆論文の詳細はこちらから