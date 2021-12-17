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２７人心肺停止か　大阪・キタの火災

大阪市北区曽根崎新地で１７日午前に発生したビル火災で、２７人が心肺停止状態とみられることが、大阪市消防局への取材で分かった。

多数の逃げ遅れが出ているビル火災現場＝１７日午前１１時３４分、大阪市北区（本社ヘリから、恵守乾撮影）
多数の逃げ遅れが出ているビル火災現場＝１７日午前１１時３４分、大阪市北区（本社ヘリから、恵守乾撮影）

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