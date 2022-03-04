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日米豪印首脳、ウクライナ侵攻対応でテレビ会議開催
2022.3/4 00:18
反応
岸田文雄首相ら日本、米国、オーストラリア、インド４カ国（クアッド）の首脳は３日夜、テレビ会議形式で会合を開き、ロシアのウクライナ侵攻への対応などについて協議した。
会見する岸田文雄首相＝３日夜、首相官邸（矢島康弘撮影）
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ウクライナ侵攻
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