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日米豪印首脳、ウクライナ侵攻対応でテレビ会議開催

岸田文雄首相ら日本、米国、オーストラリア、インド４カ国（クアッド）の首脳は３日夜、テレビ会議形式で会合を開き、ロシアのウクライナ侵攻への対応などについて協議した。

会見する岸田文雄首相＝３日夜、首相官邸（矢島康弘撮影）
会見する岸田文雄首相＝３日夜、首相官邸（矢島康弘撮影）
ウクライナ侵攻

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