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【人事】ＪＡＬＵＸ

◇ＪＡＬＵＸ（６月の株主総会日）社長　高浜悟▽取締役　大森康史、新高辰彦▽監査役　宮内秀雄、山崎賢太郎▽退任　社長篠原昌司、取締役太田茂、四方ゆかり、監査役葛野大介、鈴木省一、松田誠太


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