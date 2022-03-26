  • 日経平均28149.8439.45
  • ドル円122.06122.09
  1. トップ
  2. 仕事・キャリア
  3. 人事

【人事】ＮＮＡ

株式会社ＮＮＡ人事（３月２５日）取締役　一般社団法人共同通信社常務理事沢井俊光▽退任　取締役井原康宏


Recommend

Biz Plus

新着記事をもっとみる

Recommend

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）

求人情報サイト Biz x Job（ビズジョブ）
ランキング一覧

連載・コラムをもっとみる

特集をもっとみる