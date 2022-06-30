大阪府職員らに夏のボーナス…平均５％減

大阪府や府内自治体の期末・勤勉手当（夏のボーナス）が３０日、支給された。

府の一般行政職（管理職や再任用職員を除く）の平均支給額は、前年比５.１％減の７９万１８２３円（２.１３５カ月分）。教員と警察官を含む全職員計７万５７８７人の支給総額は、同１.６％減の約６１５億円となった。

特別職は、いずれも府条例で支給額から一定割合の削減が定められ、吉村洋文知事は３０％減の２３６万２０８０円▽副知事は１５％減の２０３万４９００円▽教育長は１０％減の１８０万５７６０円。また、府議会議長は２５９万７４００円、副議長は２２８万６６００円、その他の府議は２０６万４６００円となる。

大阪市の一般職員（管理職や再任用職員を除く）の平均支給額は、前年比４.３％減の７５万１３４７円（２.１５カ月分）。特別職は、支給額から一定割合を減額する市条例に基づき、松井一郎市長は４０％減の２３７万３３１８円▽副市長は１４％減の２２３万３８６７円▽教育長は１０％減の１９３万４６３１円。

市議会議長は２４６万２４００円。副議長は２１８万８８００円。その他の市議は２００万６４００円となる。

堺市は一般職員４８５１人の平均支給額が前年同期比で３・２％減の７２万６６５２円（２.１５カ月分）。特別職は、特例条例に基づき永藤英機市長が３０％減の２３６万４０５４円、副市長が１５％減の２３８万８１７７円。市議会議長は２４５万１千円、副議長は２１９万３千円、その他の市議は２０１万２４００円となった。